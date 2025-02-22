Ралли продолжается: Индекс украинских акций на Варшавской бирже после обвала подскочил на 15%

Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE), который на новостях о конфликте между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским потерял 9% в среду и 6,38% в четверг, а в пятницу подскочил на 15,29% на фоне информации о возможности возвращения к конструктивным украинским. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Согласно данным WSE, курс акций Milkiland вырос в пятницу на 12,14%, агрохолдингов «Агротон» и «ИМК» с землями у фронта — на 7,88% и 21,09%, KSG-Agro — на 9,43%, крупнейшего в стране производителя сахара «Астарты"2 на 1%.

Акции компании Coal Energy (все эти бумаги входят в состав индекса) с остановленными из-за войны шахтами подорожали на 12,42%.

Кроме того, на 14,39% вырос курс акций крупнейшего украинского производителя масла «Кернел», не входящих в состав индекса из-за малой free-float, хотя накануне он упал на 26,12%.

Акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже в пятницу подорожали на 1,65%, тогда как акции горнорудной компании Ferrexpo прибавили 11,43% после падения на 30,41% накануне.

Еврооблигации

На рынке еврооблигаций также сохраняется пессимизм: в зависимости от сроков погашения их курс уменьшился на 0,5%-3,1%, на 1,54% подешевели и ВВП-варранты.

Напомним, WIG-Ukraine в первый день великой войны 24 февраля 2024 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 опустился ниже 200 пунктов.

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