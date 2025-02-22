Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету «100 лет со дня рождения Игоря Шамо» (фото)

Национальный банк ввел в обращение памятную монету «100 лет со дня рождения Игоря Шамо». Она продолжает серию «Выдающиеся личности Украины». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Монета посвящена легендарному композитору Игорю Шамо, автору музыки гимна Киева — песне «Как тебя не любить, Киев мой!».

Монета имеет номинал 2 гривны и изготовлена из нейзильбера.

Дизайн

На аверсе изображена стилизованная композиция живописных пейзажей, знаковых зданий и памятников города Киева, обрамленных листьями каштанов — символической визитной карточкой столицы. Ниже на зеркальном фоне находится нотное состояние с записью музыкального произведения композитора.

На реверсе — стилизованный портрет Игоря Шамо, размышляющий над созданием нового музыкального шедевра. Под портретом находится нотное состояние, символизирующее музыкальное наследие композитора.

Слева от портрета отмечено имя и фамилию художника и годы его жизни (1925−1982). Композицию реверса завершают изображения и силуэты листьев каштанов, подчеркивающих неразрывную связь маэстро с Киевом.

Характеристики

Номинал — 2 грн

Диаметр — 31,0

Тираж — до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Группа — рифленая

Металл (название) — нейзильбер

Категория качества чеканки — специальный анциркулейтед

Масса, г — 12,8.

Где купить

Памятные монеты «100 лет со дня рождения Игоря Шамо» будут реализовываться в интернет-магазине с 25 февраля 2025 г. по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Реализация банками-дистрибьюторами будет производиться постепенно после получения памятных монет в НБУ.