НБУ за неделю продал на межбанке рекордный объем валюты с начала года

Национальный банк в течение недели, с 17 по 21 февраля, ничего не покупал на межбанковском валютном рынке и продал $1 191,30 млн. Это самая большая продажа валюты с начала года. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $615,04 млн.

С начала 2025 года НБУ на межбанке:

купил $6,53 млн;

продал $5 708,21 млн;

чистая продажа валюты — $5 701,68 млн.