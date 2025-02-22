Национальный банк в течение недели, с 17 по 21 февраля, ничего не покупал на межбанковском валютном рынке и продал $1 191,30 млн. Это самая большая продажа валюты с начала года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю продал на межбанке рекордный объем валюты с начала года
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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $615,04 млн.
С начала 2025 года НБУ на межбанке:
- купил $6,53 млн;
- продал $5 708,21 млн;
- чистая продажа валюты — $5 701,68 млн.
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Источник: Минфин
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