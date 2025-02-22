За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 866 тысяч военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 февраля: 1 140 российских оккупантов, 15 танков и 155 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 866000 (+1140) человек,
- танков — 10161 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 21139 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 23528 (+66) ед,
- РСЗО — 1295 (+0) ед,
- средства ПВО — 1080 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 26311 (+155),
- крылатые ракеты — 3064 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 38234 (+139) ед,
- специальная техника — 3754 (+1).
Источник: Минфин
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