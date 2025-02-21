Кабмин исключил несколько неработающих индустриальных парков из реестра

Кабинет министров 21 февраля принял решение об исключении четырех индустриальных парков из реестра индустриальных парков Украины. Об этом сообщает Министерство экономики.

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Речь идет о Первом эко-индустриальном парке (Ивано-Франковская область, созданный в 2013 году); «СИГМА Парк Яричей» (Львовская область, созданный в 2017 году); Rivne industrial park (Ровенская область, созданный в 2020 году) и «Малин-Запад» (Житомирская область, созданный в 2021 году).

Решение принято с учетом того, что в течение двух лет в индустриальных парках не были избраны управляющие компании. Также не проводилось хозяйственной деятельности, направленной на развитие парков и привлечение участников.

В то же время, исключение индустриального парка из реестра не является основанием для его ликвидации, подчеркнули в Минэкономики. Он может продолжить свою работу, но без получения льгот и стимулов от государства.