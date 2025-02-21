К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и продаже. Евро упало на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 21 февраля: доллар на межбанке подорожал, а евро подешевело
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Открытие 21 февраля
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Закрытие 21 февраля
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Изменения
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41,59/41,62
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41,61/41,64
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2 /2
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43,64/43,66
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43,61/43,62
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3/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,95 грн. Евро покупают за 43,42 грн., а продают за 43,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,76−41,80, евро — 43,76−43,950 грн.
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Источник: Минфин
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