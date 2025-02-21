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21 февраля 2025, 17:10 Читати українською

Кабмин расширил программу компенсаций за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Кабинет Министров расширил доступ украинцам в программу компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Теперь компенсацию смогут получить и самозанятые лица, физические лица-предприниматели, которые являются людьми с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Кабинет Министров расширил доступ украинцам в программу компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью.
Фото: pixabay.com

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«Мы расширяем программу, которая помогает бизнесу обустроить инклюзивные рабочие места для людей с инвалидностью. Отныне оборудовать свое рабочее место при поддержке государства смогут самозанятые люди с инвалидностью, или ФОПами, ветераны с инвалидностью, которые хотят начать свой бизнес. Они смогут приобрести необходимую им специальную мебель, оборудование, вспомогательные устройства, как подъемники или пандусы», — отметила министерша экономики Юлия Свириденко.

Также работодатели смогут получить компенсацию за обустройство рабочего места для вернувшегося с войны с инвалидностью работника-ветерана.

Отмечается, что с начала года по этой программе государство компенсировало бизнесу расходы на обустройство почти 300 рабочих мест, выплатив 16 млн. грн.

Кроме того, правительство расширило список вспомогательных средств, за которые можно получить компенсацию по программе.

В частности, перечень дополнен техническими средствами, программным обеспечением и услугами, которые обеспечивают перевод с/на украинский жестовой язык, как офлайн, так и онлайн.

Напомним

Программу предоставления компенсаций работодателям затрат на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью правительство ввело в августе 2023 года.

По условиям программы сумма компенсации с 1 января 2025 составляет до 120 тыс. грн — за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы, до 80 тыс. грн — для людей с инвалидностью II группы.

В 2024 году программой воспользовались более 1 500 предпринимателей, которые обустроили почти 2000 рабочих мест для людей с инвалидностью. Государство компенсировало бизнесу расходы на 129 млн грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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