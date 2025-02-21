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21 февраля 2025, 16:55 Читати українською

Фонды акций США зафиксировали первый приток за три недели на фоне сильных отчетов

Фонды акций США зафиксировали первый приток средств за три недели в семидневный период, закончившийся 19 февраля. Это изменение было обусловлено снижением опасений по поводу инфляции и сильными корпоративными отчетами за четвертый квартал, что повысило склонность инвесторов к риску. Об этом пишет investing.com.

Фонды акций США зафиксировали первый приток средств за три недели в семидневный период, закончившийся 19 февраля.
Фото Pixabay

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Что известно

За эту неделю инвесторы приобрели фонды акций США на чистую сумму 1,59 млрд $. Это лишь вторая недельная чистая покупка за семь недель, согласно данным LSEG Lipper.

Индекс S&P 500 достиг исторического максимума в 6 147,45 пунктов в среду благодаря позитивному прогнозу корпоративных доходов и уверенным результатам большинства входящих в него компаний. Около 76% компаний S&P 500 сообщили о превысивших ожидания доходах за четвертый квартал, согласно данным LSEG по примерно 85% этих компаний.

Мультикапитализационные фонды акций США зафиксировали чистые покупки на сумму 1,66 млрд $, что является крупнейшим недельным притоком с 20 ноября. Фонды компаний с большой капитализацией также зафиксировали чистый приток в размере 877 млн $. Напротив, фонды малой и средней капитализации испытали чистый отток в размере 1,62 млрд $ и 718 млн $ соответственно.

Детали

Вторую неделю подряд секторальные фонды сталкивались с оттоком средств: инвесторы выводили средства из фондов потребительских товаров и здравоохранения. Эти сектора зафиксировали чистый отток в размере 792 млн $ и 593 млн $ соответственно.

Облигационные фонды оставались привлекательными седьмую неделю подряд, с чистым притоком в 8,62 млрд $. Общие внутренние налогооблагаемые фонды с фиксированным доходом зафиксировали чистые покупки на сумму 2,14 млрд $, что отмечает седьмую неделю притока подряд.

Инвесторы также проявили интерес к краткосрочным и среднесрочным государственным и казначейским фондам, краткосрочным и среднесрочным фондам инвестиционного уровня и фондам кредитного участия. Эти категории зафиксировали чистый приток в размере 1,77 млрд $, 1,68 млрд $ и 1,6 млрд $ соответственно.

Между тем, фонды денежного рынка США испытали чистую продажу в размере 14,11 млрд $, что отмечает третий недельный отток за последние четыре недели.

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Источник: Минфин
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