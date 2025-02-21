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21 февраля 2025, 15:41 Читати українською

Шмыгаль призвал покупать украинские товары

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что экономический патриотизм усиливает обороноспособность государства и считает, что сегодня как никогда важно покупать именно украинские товары. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что экономический патриотизм усиливает обороноспособность государства и считает, что сегодня как никогда важно покупать именно украинские товары.

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«Государство придает приоритет украинским производителям и поддерживает украинских производителей. Гранты, льготные кредиты, индустриальные парки, компенсации, субсидии и регуляторные послабления», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

Премьер подчеркнул, что каждому, кто готов инвестировать в украинскую экономику и производство в Украине, правительство готово помогать.

«У нас есть десятки разных программ, но все они объединены единой идеей. Сегодня как никогда важно покупать именно украинские товары. Поддерживать своих. Потому что экономический патриотизм — это усиление нашей обороноспособности и нашего государства», — добавил он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+13
Turbo Apricot
Turbo Apricot
21 февраля 2025, 15:57
#
Урядовці купують російський реактор виробництва росатом за шалені сотні мільярдів


урядовці закликають нас купувати українські товари олію картоплю цибулю за п’ятдесят гривень
+
+43
juular
juular
21 февраля 2025, 15:59
#
«економічний патріотизм посилює обороноздатність держави, і вважає, що сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари.» - рука-лицо. Я понимаю что можно при некоторіх прочих условиях делать ВЫБОР в пользу отечественніх товаров, и то, в рамках допущений определенных… но так откровенно пытаться вешать лапшу на уши вопреки базовым экономическим законам и просто человеческого поведения. Когда уже прозвучит призыв добровольно отдать все свои сбережения и доход?
+
+13
Mini Mi
Mini Mi
21 февраля 2025, 16:01
#
Делайте нормальные товары по нормальной цене и их будут покупать. Покупать товары которые и хуже и дороже только потому что они отечественные никто кроме пары ярых патриотов не будет.
+
0
agsmith15
agsmith15
21 февраля 2025, 16:06
#
Хорошо, куплю капусту по 40 грн.
+
+13
financialGenius
financialGenius
21 февраля 2025, 16:25
#
Выдайте людям из оккупированных территорий у которых все разрушено компенсацию есертификаты за жилье что бы они доклали свои и купили себе жилье, а не на улице находились или не продолжали покидать Украину …
+
0
efess
efess
21 февраля 2025, 17:17
#
А депутаты ВР,судьи,военкомы,чиновники любят покупать импортные машины, одежду,часы,обувь,алкоголь и почему-то не любят отечественное)))
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