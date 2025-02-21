Шмыгаль призвал покупать украинские товары

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что экономический патриотизм усиливает обороноспособность государства и считает, что сегодня как никогда важно покупать именно украинские товары. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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«Государство придает приоритет украинским производителям и поддерживает украинских производителей. Гранты, льготные кредиты, индустриальные парки, компенсации, субсидии и регуляторные послабления», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

Премьер подчеркнул, что каждому, кто готов инвестировать в украинскую экономику и производство в Украине, правительство готово помогать.

«У нас есть десятки разных программ, но все они объединены единой идеей. Сегодня как никогда важно покупать именно украинские товары. Поддерживать своих. Потому что экономический патриотизм — это усиление нашей обороноспособности и нашего государства», — добавил он.