ЕЦБ планирует создать платежную систему на основе блокчейна

Европейский центральный банк (ЕЦБ) хочет создать платежную систему на основе блокчейна, которая позволит финансовым учреждениям производить расчеты деньгами центрального банка. Это потенциальный шаг к внедрению цифровой валюты центрального банка (CBDC), сообщает Bloomberg.

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«Это важный вклад в повышение эффективности европейского финансового рынка с помощью инноваций», — заявил в четверг член исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.

Два этапа реализации

Проект ЕЦБ предусматривает два этапа реализации. Как только станет возможным, центральный банк хочет разработать блокчейн-платформу, связанную с действующей системой расчетов Target.

После этого будет внедрено более комплексное, долгосрочное решение, которое также будет включать операции с иностранной валютой. В настоящее время сроки реализации проекта не известны.

Инициатива сродни проекту Швейцарского национального банка, который ввел пилотный проект CBDC, позволивший проводить расчеты по нескольким цифровым облигациям. Он был запущен в декабре 2023 года, а недавно его продлили по меньшей мере до 2026 года.