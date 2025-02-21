Европейский центральный банк (ЕЦБ) хочет создать платежную систему на основе блокчейна, которая позволит финансовым учреждениям производить расчеты деньгами центрального банка. Это потенциальный шаг к внедрению цифровой валюты центрального банка (CBDC), сообщает Bloomberg.
ЕЦБ планирует создать платежную систему на основе блокчейна
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«Это важный вклад в повышение эффективности европейского финансового рынка с помощью инноваций», — заявил в четверг член исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.
Два этапа реализации
Проект ЕЦБ предусматривает два этапа реализации. Как только станет возможным, центральный банк хочет разработать блокчейн-платформу, связанную с действующей системой расчетов Target.
После этого будет внедрено более комплексное, долгосрочное решение, которое также будет включать операции с иностранной валютой. В настоящее время сроки реализации проекта не известны.
Инициатива сродни проекту Швейцарского национального банка, который ввел пилотный проект CBDC, позволивший проводить расчеты по нескольким цифровым облигациям. Он был запущен в декабре 2023 года, а недавно его продлили по меньшей мере до 2026 года.
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