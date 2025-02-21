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21 февраля 2025, 14:33 Читати українською

Нужно считать каждую копейку: Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов и растянуть гарантированное льготное финансирование ERA в $50 млрд не в год, а на три года на фоне неопределенности в будущем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов и растянуть гарантированное льготное финансирование ERA в $50 млрд не в год, а на три года на фоне неопределенности в будущем.
Фото: facebook.com/d.getmancev

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По его словам, существует прямая связь с событиями в международной политике и украинскими финансами, как следствие, Украине следует критически пересмотреть и консолидировать все доступные внутренние финансовые источники и ресурсы, то есть «считать каждую копейку».

«Для государства — наконец жестко прекратить тень и коррупцию. Вычистить воров из власти. Это враги, хуже россиян. Начать оценивать работу фискалов и стражей порядка по факту уничтожения тени, по результату в цифрах поступлений, а не по количеству возбужденных уголовных дел», — рассказал председатель комитета.

Он считает, что следует убрать любую профанацию. Только от работы Государственной налоговой службы Украина в 2025 году не напрягаясь должна получить более $4 млрд от детенизации, а если напрячься — гораздо больше.

«И ввести военную цензуру расходов. Мы не можем допустить бессмысленного расходования средств на эксперименты отдельных министров типа провального кэшбека, что дал „прирост“ ВВП меньше статистической погрешности. Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в $50 млрд не в год, а в три года», — подчеркнул Гетманцев.

Он сообщил, что, несмотря на относительную обеспеченность финансами в текущем году, это означает рост неопределенности в 2026 году и в дальнейшем, в первую очередь, по мере исчерпания инструмента ERA ($50 млрд от доходов за счет обездвиженных активов банка России).

Напомним

Механизм ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine) — это инициатива стран «Большой семерки» (G7), направленная на предоставление Украине льготного финансирования для поддержки макроэкономической стабильности и обеспечения бюджетных потребностей в период 2025—2027 годов.

В июне 2024 года лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита в размере $50 млрд в рамках этого механизма. Погашение кредита планируется производить за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
+42
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
21 февраля 2025, 14:43
#
Он уже «помог» , десятки тысяч ФОП закрылись … вместо того чтоб думать о том как нарастить ВВП , где взять инвестиции , как выйти из построенной за 30 лет экономики дожития в развитие … человек занят — новыми формами чеков … печалька .

Нищие всегда экономят , богатые — ищут новые источники доходов .
+
0
MAXAOH
MAXAOH
21 февраля 2025, 15:09
#
А какой был доход по этим ФОПам? Они вообще рабочие были или без доходные? А может это были ФОПы, через которых от налогов уходили?)
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
21 февраля 2025, 16:03
#
Это были фопы, которые до этого платили налоги. А щас ушли в тень и никаких налогов не заплатят.
+
+57
Kharakternyk
Kharakternyk
21 февраля 2025, 14:46
#
А війну закінчувати не думаєте?
+
+44
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
21 февраля 2025, 14:52
#
У вас есть рекомендации ? что там на россии думают ? вернут оккупированное ? восстановят разрушенное ?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 февраля 2025, 16:04
#
Конечно, ещё и репарации выплатят. А если ещё повоевать лет 5, то и вовсе росия развалится.
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
21 февраля 2025, 15:46
#
Та, какое заканчивать? там уже отчитались, что рвутся в бой отборнейших 10000 головорезов с 18 до 24 лет. мы ещё не в позиции силы, вот упрётся фронт в Карпаты, чтобы мы на высоте были, вот тогда и поговорим.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
21 февраля 2025, 15:59
#
Это количество хватит на месяц
+
0
MAXAOH
MAXAOH
21 февраля 2025, 15:08
#
Можно попробовать с коррупцией бороться! Или не вариант?)
+
0
godvinik
godvinik
21 февраля 2025, 15:18
#
То есть тратить будут на дороги опять, но военная цензура не позволит узнать
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
21 февраля 2025, 15:51
#
Кожну копійку рахують прокурори-інваліди та потужні менеджери, зараз держбюджет розкрадають вже не тисячами, не мільйонами, а мільярдами, сьогодні ось менеджер оператораГТС наніс збитків Україні на десятки мільярдів і виїхав за кордон
+
0
TAN72
TAN72
21 февраля 2025, 16:05
#
Халява заканчивается.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
21 февраля 2025, 16:05
#
«Для держави — врешті жорстко припинити тінь та корупцію» Пчелы против меда)
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