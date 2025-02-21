Нужно считать каждую копейку: Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов и растянуть гарантированное льготное финансирование ERA в $50 млрд не в год, а на три года на фоне неопределенности в будущем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, существует прямая связь с событиями в международной политике и украинскими финансами, как следствие, Украине следует критически пересмотреть и консолидировать все доступные внутренние финансовые источники и ресурсы, то есть «считать каждую копейку».

«Для государства — наконец жестко прекратить тень и коррупцию. Вычистить воров из власти. Это враги, хуже россиян. Начать оценивать работу фискалов и стражей порядка по факту уничтожения тени, по результату в цифрах поступлений, а не по количеству возбужденных уголовных дел», — рассказал председатель комитета.

Он считает, что следует убрать любую профанацию. Только от работы Государственной налоговой службы Украина в 2025 году не напрягаясь должна получить более $4 млрд от детенизации, а если напрячься — гораздо больше.

«И ввести военную цензуру расходов. Мы не можем допустить бессмысленного расходования средств на эксперименты отдельных министров типа провального кэшбека, что дал „прирост“ ВВП меньше статистической погрешности. Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в $50 млрд не в год, а в три года», — подчеркнул Гетманцев.

Он сообщил, что, несмотря на относительную обеспеченность финансами в текущем году, это означает рост неопределенности в 2026 году и в дальнейшем, в первую очередь, по мере исчерпания инструмента ERA ($50 млрд от доходов за счет обездвиженных активов банка России).

Напомним

Механизм ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine) — это инициатива стран «Большой семерки» (G7), направленная на предоставление Украине льготного финансирования для поддержки макроэкономической стабильности и обеспечения бюджетных потребностей в период 2025—2027 годов.

В июне 2024 года лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита в размере $50 млрд в рамках этого механизма. Погашение кредита планируется производить за счет будущих доходов от замороженных российских активов.