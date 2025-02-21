Агрохолдинг KSG Agro выкупил 10% собственных акций

Агрохолдинг KSG Agro приобрел 1,5 млн. собственных акций, что составляет 10% их общего количества, у своего основного акционера Olbis Investments Ltd. Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет Лига.

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«Целью такого шага является увеличение ликвидности холдинга, которое позволит KSG Agro диверсифицировать и расширить инвестиционную деятельность на рынках Евросоюза», — отмечают в пресс-службе агрохолдинга.

Агрохолдинг хочет сделать особый акцент на инвестициях в биоудобрения. Как часть долгосрочной стратегии компании для усиления финансовой устойчивости рассматривают также инвестиции в недвижимость.

Первым шагом по внедрению этой стратегии является укрепление финансового положения и ликвидности компании путем приобретения 1,5 млн акций у ее основного акционера — Olbis Investments Ltd.

Ранее 64,62% акционерного капитала холдинга принадлежали Olbis Investments Ltd SA, а 35,17% находились в свободном обращении.