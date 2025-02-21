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21 февраля 2025, 12:22 Читати українською

В январе предприниматели получили кредиты более чем на 2 миллиарда (инфографика)

В январе 2025 года предприниматели получили 434 кредита на 2,2 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В январе 2025 года предприниматели получили 434 кредита на 2,2 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,3 млрд грн.
Фото: НБУ

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«В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 43 792 кредита на общую сумму 140,2 млрд грн», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 февраля 2025 г. 31 банк-кредитор обслуживает 21 928 кредитов на 75,4 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 33,1 млрд гривен. Это 64% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд грн).

Банки лидеры

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 февраля, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:

  • Приватбанк — 14 828 кредитов на общую сумму 23,2 млрд грн, что составляет 62% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;
  • Ощадбанк — 2973 кредита на 11,1 млрд грн (52% от лимита банка);
  • Укргазбанк — 943 кредита на 10,4 млрд грн (68% от своего лимита);
  • ПУМБ — 690 кредитов на 7,4 млрд грн (71% от своего лимита);
  • Укрэксимбанк — 441 кредит на 6,4 млрд грн (63% от своего лимита).

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Регионы

Наибольший объем кредитов обслуживается в Киеве — 2599 кредитов на общую сумму 10 млрд грн, а также в таких регионах:

  • в Днепропетровской области — 1767 кредитов на 5,9 млрд грн;
  • во Львовской — 1808 кредитов на 5,6 млрд грн;
  • в Киевской — 1433 кредита на 4,7 млрд грн;
  • в Харьковской — 777 кредитов на 4,7 млрд. грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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