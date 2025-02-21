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21 февраля 2025, 11:45 Читати українською

Доллар упал к минимумам декабря на фоне политики Трампа

Иена отступила в пятницу от 2,5-месячного максимума, достигнутого на фоне скачка японской инфляции, в то время как доллар завершает падением третью неделю подряд, пишет Reuters.

Иена отступила в пятницу от 2,5-месячного максимума, достигнутого на фоне скачка японской инфляции, в то время как доллар завершает падением третью неделю подряд, пишет Reuters.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиАмериканская валюта снижается по мере того, как трейдеры оценивают начало второго президентского срока Трампа, которое пока не ознаменовалось агрессивной торговой политикой, анонсированной республиканцем в ходе предвыборной кампании.
Фото Pixabay

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Американская валюта снижается по мере того, как трейдеры оценивают начало второго президентского срока Трампа, которое пока не ознаменовалось агрессивной торговой политикой, анонсированной республиканцем в ходе предвыборной кампании.

Свежие данные показали, что базовая инфляция в Японии достигла 19-месячного пика в январе, что поддержало ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в Японии.

Иена резко отступила, а доходность облигаций снизилась после того, как глава Банка Японии Уэда заявил, что центральный банк может усилить покупку государственных облигаций, если долгосрочные процентные ставки вырастут.

После заявлений пара USDJPY укрепилась и к 09:47 торговалась на уровне 150,62, прибавляя 0,62% и вернувшись выше 150,00.

Тем временем индекс доллара несет потери, поскольку «быки», которые нарастили большие длинные позиции в ожидании торговой войны, отступили, поскольку Трамп уклончиво высказывался о тарифах.

Индекс USD к моменту написания материала прибавлял 0,11%, торгуясь у отметки 106,48. Ранее в ходе сессии котировки достигли минимума 12 декабря 106,33.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
ramarren
ramarren
21 февраля 2025, 12:08
#
Крах доллара не за горами!
+
0
Sarevok
Sarevok
21 февраля 2025, 12:32
#
Доллар — грязная бумажка. А вы госдолг США видели?
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