Курс валют на 21 февраля: доллар подешевел, евро — подорожал

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 10 копеек, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−42,00 грн. Евро покупают за 43,35 грн, а продают за 44,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,69−41,75, евро — 43,75−43,96 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,59−41,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,64−43,66 грн/евро.

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