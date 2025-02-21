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21 февраля 2025, 10:48 Читати українською

Не только Volkswagen: Какие новые авто популярны в Германии

В Германии, крупнейшем автомобильном рынке в Европе, безоговорочным лидером остается Volkswagen Golf. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные focus2move.

В Германии, крупнейшем автомобильном рынке в Европе, безоговорочным лидером остается Volkswagen Golf.
Фото: freepik.com

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В январе 7687 новых Golf пополнили автопарк Германии.

В тройку самых популярных новых автомобилей в этой стране попали также Volkswagen Tiguan и Volkswagen T-Roc.

Самые популярные авто

В общей сложности топ-10 моделей январского рынка новых авто Германии выглядит следующим образом:

  1. Volkswagen Golf — 7687 ед. (-22,6% в годовом исчислении);
  2. Volkswagen Tiguan — 6657 ед. (+4,1%);
  3. Volkswagen T-Roc — 6459 ед. (+47,5%);
  4. Skoda Octavia — 4078 ед. (-8,6%);
  5. Seat Leon — 3922 ед. (+23,7%);
  6. Volkswagen Passat — 3776 ед. (+21,1%);
  7. Mercedes GLC — 3143 ед. (+28%);
  8. Volkswagen ID.7 — 3140 ед. (+2111,3%);
  9. Skoda Enyaq — 3056 ед. (+109,7%);
  10. Volvo XC60 — 2 783 ед. (+74,6%).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
My Name
My Name
21 февраля 2025, 10:55
#
Цікаво, що BMW немає в цьому списку. Таке враження, що BMW роблять для багатих з Одеси.
+
0
AP1
AP1
21 февраля 2025, 11:18
#
Просто не попали в TOP-10 популярних авто.

Looking at cumulative data for January 2025 brand-wise, Volkswagen sold the most cars at 46,381 (+11.6%), followed by Mercedes at 19,727 (-7.5%) in front of Skoda at 16,526 (-1%) and BMW with 16,228 sales (+0.9%).
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