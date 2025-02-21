Не только Volkswagen: Какие новые авто популярны в Германии

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В январе 7687 новых Golf пополнили автопарк Германии.

В тройку самых популярных новых автомобилей в этой стране попали также Volkswagen Tiguan и Volkswagen T-Roc.

В общей сложности топ-10 моделей январского рынка новых авто Германии выглядит следующим образом:

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