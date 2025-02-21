В Германии, крупнейшем автомобильном рынке в Европе, безоговорочным лидером остается Volkswagen Golf. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные focus2move.
Не только Volkswagen: Какие новые авто популярны в Германии
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В январе 7687 новых Golf пополнили автопарк Германии.
В тройку самых популярных новых автомобилей в этой стране попали также Volkswagen Tiguan и Volkswagen T-Roc.
Самые популярные авто
В общей сложности топ-10 моделей январского рынка новых авто Германии выглядит следующим образом:
- Volkswagen Golf — 7687 ед. (-22,6% в годовом исчислении);
- Volkswagen Tiguan — 6657 ед. (+4,1%);
- Volkswagen T-Roc — 6459 ед. (+47,5%);
- Skoda Octavia — 4078 ед. (-8,6%);
- Seat Leon — 3922 ед. (+23,7%);
- Volkswagen Passat — 3776 ед. (+21,1%);
- Mercedes GLC — 3143 ед. (+28%);
- Volkswagen ID.7 — 3140 ед. (+2111,3%);
- Skoda Enyaq — 3056 ед. (+109,7%);
- Volvo XC60 — 2 783 ед. (+74,6%).
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Комментарии - 2
Looking at cumulative data for January 2025 brand-wise, Volkswagen sold the most cars at 46,381 (+11.6%), followed by Mercedes at 19,727 (-7.5%) in front of Skoda at 16,526 (-1%) and BMW with 16,228 sales (+0.9%).