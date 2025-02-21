В Украине начали снижаться цены на белокочанную капусту. Фермеры, ранее воздерживавшиеся от продаж в ожидании дальнейшего роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы продукта из-за стремительного ухудшения качества капусты в хранилищах. Об этом сообщает EastFruit.
В Украине подешевела капуста, но ее цена все еще в 4,5 раза выше, чем год назад
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С середины января фермеры практически ежедневно повышали цены на капусту, но сейчас большинство производителей вынуждены пересматривать цену в сторону снижения.
Так, на сегодняшний день белокочанная капуста поступает в продажу по 32−38 грн/кг ($0,77−0,91/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
В то же время хозяйства с запасами качественной продукции с продажами не спешат, поскольку уверены, что спрос на капусту активизируется ближе к концу текущего месяца.
Несмотря на снижение цен, на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине поступает в продажу в среднем в 4,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.
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