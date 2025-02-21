За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 280 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 864 860 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 февраля: 1 280 российских оккупантов, 12 танков и 135 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 864860 (+1280) человек,
- танков — 10146 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 21130 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 23462 (+52) ед,
- РСЗО — 1295 (+4) ед,
- средства ПВО — 1080 (+2) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 26156 (+135),
- крылатые ракеты — 3064 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 38104 (+143) ед,
- специальная техника — 3753 (+1).
Источник: Минфин
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