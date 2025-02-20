ЕС создал Фонд для экономического роста Молдовы почти на 2 миллиарда евро

Европейский парламент и Совет Европейского Союза одобрили создание Фонда реформ и роста для Молдовы с финансированием в 1,9 млрд евро на 2025−2027 годы. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

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Отмечается, что это крупнейший пакет финансовой поддержки ЕС с момента обретения Молдовой независимости.

Средства фонда будут стимулировать экономику Молдовы и приблизить страну к членству в ЕС путем ускорения реформ.

Финансирование будет охватывать все сектора, имеющие жизненно важное значение для содействия экономическому росту Молдовы и ее интеграции в единый рынок ЕС.

Часть средств будет направлена на:

Новые дороги, мосты и железнодорожную инфраструктуру, такие как кольцевая дорога вокруг Кишинева, расширение сообщения Одесса-Кишинев-Ясы, а также мосты через реку Прут.

Строительство новой линии электропередачи и начала строительства еще двух соединяющих Молдову с электросетью ЕС.

Энергетические субсидии.

Строительство двух новых хорошо оборудованных больниц в Кагуле и Бельцах.

Интеграция Молдовы в зону роуминга ЕС и обеспечение широкополосного доступа в интернет в отдаленных районах Молдовы.

Улучшение доступа к финансированию и поддержке для 25 000 предприятий, включая малые семейные предприятия.

Денежные средства будут выделяться дважды в год на основе запросов правительства Молдовы и после проверки Еврокомиссией выполнения необходимых условий.

Поддержка внутри Фонда дополнит двухлетнюю Комплексную стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы, объявленную 4 февраля. Ее цель — полностью избавить энергорынок страны в зависимости от российских поставок до конца 2026 года.