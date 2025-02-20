Европейский парламент и Совет Европейского Союза одобрили создание Фонда реформ и роста для Молдовы с финансированием в 1,9 млрд евро на 2025−2027 годы. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
ЕС создал Фонд для экономического роста Молдовы почти на 2 миллиарда евро
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Отмечается, что это крупнейший пакет финансовой поддержки ЕС с момента обретения Молдовой независимости.
Средства фонда будут стимулировать экономику Молдовы и приблизить страну к членству в ЕС путем ускорения реформ.
Финансирование будет охватывать все сектора, имеющие жизненно важное значение для содействия экономическому росту Молдовы и ее интеграции в единый рынок ЕС.
Часть средств будет направлена на:
- Новые дороги, мосты и железнодорожную инфраструктуру, такие как кольцевая дорога вокруг Кишинева, расширение сообщения Одесса-Кишинев-Ясы, а также мосты через реку Прут.
- Строительство новой линии электропередачи и начала строительства еще двух соединяющих Молдову с электросетью ЕС.
- Энергетические субсидии.
- Строительство двух новых хорошо оборудованных больниц в Кагуле и Бельцах.
- Интеграция Молдовы в зону роуминга ЕС и обеспечение широкополосного доступа в интернет в отдаленных районах Молдовы.
- Улучшение доступа к финансированию и поддержке для 25 000 предприятий, включая малые семейные предприятия.
Денежные средства будут выделяться дважды в год на основе запросов правительства Молдовы и после проверки Еврокомиссией выполнения необходимых условий.
Поддержка внутри Фонда дополнит двухлетнюю Комплексную стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы, объявленную 4 февраля. Ее цель — полностью избавить энергорынок страны в зависимости от российских поставок до конца 2026 года.
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