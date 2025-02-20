Курс валют на вечер 20 февраля: доллар на межбанке подешевел на 12 копеек

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 12 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 20 февраля Закрытие 20 февраля Изменения доллар 41,71/41,74 41,59/41,62 12/12 евро 43,52/43,53 43,45/43,47 7/6

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,00 грн. Евро покупают за 43,35 грн, а продают за 43,95 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,70−41,80, евро — 43,70−43,90 грн.

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