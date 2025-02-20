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20 февраля 2025, 18:10 Читати українською

В Бразилии будет запущен первый в мире спотовый XRP-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) одобрила запуск спотового XRP-ETF от компании Hashdex. Об этом сообщает Portal do Bitcoin со ссылкой на комментарий фирмы, пишет Incrypted.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) одобрила запуск спотового XRP-ETF от компании Hashdex.
Фото: depositphotos

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Что известно

Согласно официальному сайту CVM, заявка была подана 10 декабря 2024 года. О том, что продукт одобрен, указывает его текущий статус — предоперационная стадия.

Также в Portal do Bitcoin заявили, что Hashdex официально подтвердила это. Компания опубликует все подробности в ближайшее время.

«XRP — естественный выбор для ETF из-за его реальной полезности, растущего институционального спроса и общей рыночной капитализации», — цитирует издание слова управляющего директора Ripple Labs в Латинской Америке Сильвио Пегадо.

Фонд будет торговаться на бирже B3. Однако точные сроки его запуска не уточняются. Известно, что оператором выступит местная компания Genial Investimentos.

Явной реакции курса XRP на событие не последовало. Однако на недельном чарте наблюдается положительная тенденция, прирост составляет 9,3%.

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Источник: Минфин
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