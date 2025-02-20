Всемирный банк в прошлом году выделил Украине почти $32 миллиарда на восстановление

В 2024 году Всемирный банк предоставил Украине $31,8 миллиарда для восстановления и восстановления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Поддержка Всемирного банка

«В 2024 году было заключено 28 соглашений на общую сумму $31,8 млрд, из которых грантов — $22,9 млрд. Миллионы украинцев получили поддержку благодаря сотрудничеству Украины с Всемирным банком», — говорится в сообщении.

Из них $26,3 млрд ушло на помощь малообеспеченным семьям, ВПЛ, лицам с инвалидностью, а также семьям с детьми, выплату заработной платы работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и государственных служащих в рамках проекта PEACE in Ukraine.

В то же время почти $230 млн направлено на поддержку агропроизводителей через доступные кредиты и гранты, что позволило поддержать более 50 000 ферм и 40 000 малых ферм и предоставить доступное финансирование для 10 000 фермеров (проект ARISE).

Также была обеспечена компенсация за мелкие и средние ремонты частично поврежденных жилых домов для 82 944 домохозяйств (проект HOPE). В рамках проекта Re-PoWER заключены контракты на сумму $47 мл н на поставку основного оборудования по теплоснабжению для Харькова (13 блочно-модульных котельных, 15 когенерационных установок и 10 генераторов).