Европейский центральный банк (ЕЦБ) зафиксировал рекордный убыток в 2024 году в результате собственной денежно-кредитной политики. Как говорится в пресс-релизе регулятора, его убыток составил 7,944 млрд евро по сравнению с 1,3 млрд евро годом ранее.

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Деталі

Показатель сопоставим с результатом 2023 года без учета перевода средств из резервов на покрытие рисков. Высвобождение резервов в размере 6,62 млрд евро позволило частично компенсировать убыток в 7,886 млрд евро, зафиксированный в 2023 году, в связи с чем чистый результат составил 1,3 млрд евро. В 2024 году, однако, регулятор не смог покрыть потери, поскольку резервы были нулевыми.

Убыток за 2024 год, как и за 2023 год, останется на балансе ЕЦБ и будет перенесен на будущие периоды в расчете на будущие прибыли.

С учетом зафиксированного убытка распределения прибыли среди центробанков стран еврозоны не будет.

ЕЦБ фиксирует убытки после многих лет крупных прибылей в результате собственных действий, направленных на поддержание ценовой стабильности в еврозоне, отмечается в пресс-релизе. В частности, это связано с увеличением объема активов на балансе ЦБ, и соответственно, ростом стоимости их обслуживания в результате повышения процентных ставок в 2022 и 2023 годах.

Чистые процентные расходы ЕЦБ в 2024 году составили 6,983 млрд евро по сравнению с 7,193 млрд евро годом ранее.

ЕЦБ ожидает, что может оставаться убыточным в ближайшие годы, однако потери уже не будут столь же высокими.