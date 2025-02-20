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20 февраля 2025, 14:41 Читати українською

В Украине растет кредитование бизнеса — Пышный

Доля гривневых кредитов для малых и средних предприятий растет быстрыми темпами, а их объем в прошлом году вырос на 22,1%. Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

Доля гривневых кредитов для малых и средних предприятий растет быстрыми темпами, а их объем в прошлом году вырос на 22,1%.
Фото: НБУ

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«Кредитование. Здесь банки превзошли какие-либо ожидания начала 2024 года. За год прирост объема кредитов для бизнеса составил 20,6%. Несколько быстрее увеличивались чистые гривневые кредиты МСП — на 22,1% в год. Их доля в чистом гривневом портфеле кредитов бизнеса выросла до 60,2%», — написал Пышный на своей странице в Facebook.

Чистые гривневые кредиты бизнеса растут полтора года подряд, уточнил он. В то же время сокращается доля ссуд по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» — за год до 33,7% в чистом гривневом портфеле бизнеса.

По его словам, возросла и доля гривневых кредитов со сроком погашения более трех лет — до 25,2%. За год объем этих кредитов вырос на 58%.

В НБУ заявляют также о зарождении тренда, связанного с оживлением инвестиционного спроса бизнеса.

Кроме того, на 39,9% в год вырос объем чистых гривневых кредитов населению.

«В целом качество кредитного портфеля улучшается, все больше ощущается рост конкуренции между банками за качественного клиента, что соответственно драйвит и улучшение качества банковских предложений», — подытожил Пышный.

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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