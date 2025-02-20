Биткоин недооценен, считают эксперты. Как на этом заработать

Цена Биткоина в $100 000 сильно занижена. Такое мнение высказал в своем интервью бизнесмен и исполнительный директор компании JAN3, Самсон Моу. Моу считает, что Биткоин должен торговаться как минимум по $200 000 с учетом того, как быстро обесцениваются фиатные валюты и увеличился объем печатаемых центробанками бумажных денег. Также предприниматель призвал инвесторов покупать BTC при любой возможности, отметив, что у первой криптовалюты нет потолка, а ее курс продолжит расти.

К оптимизму Моу можно относиться по-разному, но еще прошлой осенью пессимисты косо смотрели на тех, ждал Биткоин по $100 000. У инвесторов, готовых следовать призывам к покупке, есть уникальная возможность получить Биткоины совершенно бесплатно. Достаточно присоединиться к новому криптостартапу — Bitcoin Bull.

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Раздачи Биткоина и нативных токенов — что Bitcoin Bull предлагает сообществу?

Предварительная продажа проекта Bitcoin Bull (BTC Bull) была запущена в феврале. За первые дни после старта она привлекла более $900 000 ранних инвестиций. Сейчас сборы превышают $2,3 млн.

Высокий интерес сообщества к Bitcoin Bull неудивителен, ведь держатели мемкоина смогут получить Биткоины бесплатно.

Система проекта будет отслеживать рост цены Биткоина и запускать эйрдропы для вознаграждения пользователей. Механизм очень простой: Биткоин достигает ключевой цены, пользователи получают BTC или нативные токены. На официальном сайте проекта отмечены следующие важные ценовые показатели первой криптовалюты: $150 000 и $200 000 — с бесплатной раздачей Биткоина, и $250 000 — с раздачей нативного токена Bitcoin Bull. Доступ к раздачам получат только владельцы мемкоина BTC Bull.

Когда Биткоин достигнет цены в $125 000, $175 000 и $225 000, разработчики сожгут часть токенов BTC Bull. Сокращение общего рыночного предложения позволит проекту создать дефицит мемкоина на рынке, увеличить спрос на него и, как следствие, поднять цену.

Проект Bitcoin Bull уже запустил интеграцию с криптокошельком Best Wallet. Пользователи, купившие нативные токены через этот криптокошелек, будут получать свои Биткоины сразу на счет нового мобильного кошелька.

Многие эксперты прогнозировали продолжение ралли Биткоина в новом рыночном цикле. Некоторые из них считают, что цена первой криптовалюты способна достичь отметки в $250 000 уже в этом году. В целом ситуация на рынке остается оптимистичной. Биткоин не совершает резких рывков, но и не терпит значительных потерь. Возможно, период коррекции завершится обновлением исторического максимума. Предварительная продажа Bitcoin Bull набрала хороший темп привлечения ранних инвестиций. Потенциал криптопроекта очевиден, вероятно, он сможет реализоваться после выхода на криптовалютные биржи.

Как купить BTC Bull на предварительной продаже?

Покупка мемкоина BTC Bull возможна через простой виджет на официальном сайте предварительной продажи. Также инвесторы могут купить мемкоин в разделе «Предстоящие токены» в приложении Best Wallet. На момент подготовки публикации его стоимость составляет $0,00237. На следующем этапе финансирования она станет выше и продолжит расти в течение всего пресейла.

Кроме эйрдропов пользователям доступна функция стейкинга, которая позволит заработать дополнительные BTC Bull. При условии покупки мемкоина уже сейчас APY составит 184%. Инвесторы, которые отправят BTC Bull в стейкинг через приложение Best Wallet, получат дополнительное вознаграждение.

Смарт-контракты проекта уже прошли проверки ведущих компаний Coinsult и SolidProof. Аудиты подтвердили их безопасность и прозрачность для пользователей. Отметки о состоявшихся проверках можно найти на сайте проекта. Также инвесторы могут ознакомиться с white paper, токеномикой проекта и его дорожной картой.