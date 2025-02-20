Золото обновило максимум на фоне опасений касательно новых пошлин Трампа

В четверг, 20 февраля, цены на золото выросли до исторического максимума и торговались выше уровня $2 950 за тройскую унцию из-за опасений, что новые пошлины президента США Дональда Трампа разрешат глобальную торговую войну, что подтолкнет инвесторов к покупке этого металла. Об этом сообщает Reuters.

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По состоянию на 10:53 по Киеву цена спотового золота выросла на 0,7% до $2 953,12 за тройскую унцию после достижения $2 954,69 в начале сессии, что стало десятым рекордом в этом году.

Фьючерсы на золото в США подорожали на 1,2% до $2970,7.

Золото, традиционно считающееся активом-убежищем в условиях неопределенности, с начала года подорожало на 12%.

«Уровень в $3 000, похоже, оказывает магнетическое влияние на рынок, и даже несмотря на то, что технически рынок перекуплен, мы, кажется, намерены преодолеть этот уровень», — заявил независимый аналитик Росс Норман.

Что с другими драгоценными металлами

Спотовая цена серебра прибавила 0,9% до $33 за тройскую унцию.

Платина выросла на 0,3% до $974,85.

Палладий подорожал на 1,4%, до $981,70.

Напомним

Трамп в среду заявил, что в течение месяца или даже раньше объявит о новых пошлинах, которые коснутся лесоматериалов, автомобилей, полупроводников и фармацевтической продукции.

С момента вступления в должность 20 января Трамп уже ввел 10% пошлины на импорт из Китая и 25% пошлины на сталь и алюминий.

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