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20 февраля 2025, 14:05 Читати українською

Одна камера и свой модем: Apple представила «бюджетный» iPhone 16e

Компания Apple представила своего преемника бюджетной линейки смартфонов iPhone SE — iPhone 16e. При этом новинка получила больший ценник по сравнению с предшественником, так что бюджетным его назвать трудно, но пока это самый дешевый iPhone.

Компания Apple представила своего преемника бюджетной линейки смартфонов iPhone SE — iPhone 16e.
Фото: Apple

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Кнопка «Домой» и Lightning в прошлом

Apple наконец-то отказалась от кнопки «Домой» с Touch ID. Теперь новый смартфон выглядит как и остальные модели линейки iPhone, вот только вместо Dynamic Island у него старый вырез Face ID. Пользователям предлагается только два цвета — черный и белый.

Вместо двойной камеры, или тройной, как у флагманов, у него только один объектив, но смартфон может похвастаться новым процессором A18, стоящим в iPhone 16, и поддержкой набора инструментов искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Отметим, что это была бы не Apple, если бы компания не урезала чип в бюджетной модели. A18 имеет 4 графических ядра по сравнению с 5 в iPhone 16. Однако этого хватит для современных игр.

Apple ранее подтвердила, что 8 ГБ оперативной памяти является минимумом для поддержки Apple Intelligence в серии iPhone 16, поэтому вполне возможно, что iPhone 16e также имеет по крайней мере столько же памяти. Базовый объем хранилища увеличен с 64 ГБ до 128 ГБ.

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с 60 Гц, так что по размерам он такой как и iPhone 16, хотя имеет меньшую яркость.

iPhone 16e получил кнопку Action, но не поддерживает новую функцию Camera Control, доступную в iPhone 16. Также устройство отказалось от порта Lightning в пользу USB-C, что стало обязательным требованием для продажи в странах ЕС.

Камера

Камера iPhone 16e одинарная — это новый 48-мегапиксельный объектив, который Apple устанавливает в модели последних двух лет. Она имеет двухразовый телеобъектив, оптическую стабилизацию, а также умеет снимать видео в 4К/60 fps.

Фронтальная камера в iPhone 16e имеет 12 мегапикселей, она снимает видео так же в 4К/60 fps.

Что нового

Apple установила в свой новый «бюджетный» смартфон свой первый мобильный модем Apple C1. Ранее компания использовала решение Qualcomm.

Посмотрим, перейдет ли Apple полностью на свои модемы в новой линейке iPhone 17, которая выйдет осенью 2025 года.

Отмечается, что аккумулятор iPhone 16e держит заряд до 26 часов при просмотре видео, что на 6 часов больше, чем у iPhone 11, а также на 12 часов дольше предыдущего iPhone SE.

Для поклонников MagSafe плохие новости, iPhone 16e не поддерживает эту магнитную технологию для беспроводной зарядки и аксессуаров.

Цены и дата выхода

Цены в США без учета налогов составляют:

  • $599 — за модель со 128 ГБ.
  • $699 — за модель с 256 ГБ.
  • $899 — за модель с 512 ГБ.

Это заметно дороже, чем iPhone SE 2022 года, который стартовал с $429 на 64 ГБ, но новинка имеет больше памяти и у нее современный дизайн. Для сравнения, цены на iPhone 16 начинаются с $799, на iPhone 16 pro — с $999.

Официальный старт продаж iPhone 16e начинается с 28 февраля.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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