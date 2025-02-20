Национальный энергетический совет Бразилии одобрил присоединение к ОПЕК+, группе крупных стран-экспортеров нефти. Об этом сообщает пресс-служба ОПЕК.
Бразилия присоединяется к ОПЕК+
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Решение было принято после первоначальной заявки, сделанной министром промышленности и энергетики Бразилии Александром Сильвейрой на 36 встрече министров стран ОПЕК+ 30 ноября 2023 года.
Хартия сотрудничества, созданная в июле 2019 г., предоставляет платформу для содействия диалогу и обмена мнениями относительно условий и событий на мировых рынках нефти и энергоносителей.
Цель состоит в том, чтобы способствовать надежному энергоснабжению и долгосрочной стабильности во благо производителей, потребителей, инвесторов и мировой экономики.
В группу входят 12 членов ОПЕК, а также еще 10 крупных нефтедобывающих стран.
Хотя страны, не входящие в ОПЕК, соглашаются сотрудничать с членами организации, Бразилия не будет иметь никаких обязательных обязательств, таких как сокращение добычи. Об этом заявил Сильвейра на пресс-конференции, сообщает CNN.
Он назвал ОПЕК только «форумом для обсуждения стратегий между нефтедобывающими странами».
Мы не должны стесняться того, что мы производители нефти. Бразилия должна расти, развиваться и создавать доходы и рабочие места", — добавил Сильвейра.
Добыча нефти
Бразилия — седьмой по величине производитель нефти в мире. Страна добывает примерно 4,3 млн баррелей в день или 4% мирового производства, согласно данным Управления энергетической информации (EIA) — агентства правительства США.
В 2024 году нефть стала основным экспортным продуктом страны, на нее пришлось 13,3% бразильских внешних продаж, что превысило экспорт сои.
Крупнейший производитель нефти в мире — это США. Страна добывает почти 22 млн баррелей в день, тогда как Саудовская Аравия — крупнейший производитель в ОПЕК, добывающей около 11 млн баррелей.
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