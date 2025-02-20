В январе крупные плательщики уплатили более 22 млрд грн налогов

В течение января 2025 плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками обеспечен сбор платежей в общий фонд Госбюджета в размере 22,2 млрд грн, что на 20,2% или на 3,7 млрд грн больше января прошлого года. Об этом говорится в сообщении ГНС.

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Налоги в бюджет

В разрезе основных налогов в Госбюджет поступило по налогу на добавленную стоимость — 14,6 млрд грн, по налогу на доходы физических лиц — 3,8 млрд грн, по акцизному налогу с произведенных подакцизных товаров — 2,9 млрд грн, по налогу на прибыль — 0,2 млрд гривен.

Кроме того, следует отметить рост поступлений в Госбюджет по сравнению с январем 2024 года, в частности:

по налогу на добавленную стоимость на 10,7% или на 1,4 млрд грн больше

по налогу на доходы физических лиц на 61,9% или на 1,5 млрд грн больше

по акцизному налогу плате и плате за использование других природных ресурсов на 31,7% или на 76,9 млн грн больше

по рентной плате за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины на 38,1% или на 68,5 млн грн больше,

по сбору на социально-экономическую компенсацию риска населения на проживание на территории зоны налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров на 56,4% или на 28,6 млн грн больше.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе 2025 составили 3,9 млрд грн, что на 29,3% или на 0,9 млрд грн больше, чем в январе 2024 года.