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20 февраля 2025, 10:54 Читати українською

Binance.US возобновила сделки с долларом, соучредитель Tether готовит конкурента USDT: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance.US возобновила сделки с долларом

Американская биржа Binance.US возобновила депозиты и вывод средств в долларах США спустя почти 18 месяцев ограничений. Об этом говорится в блоге компании.

Пользователи снова могут пополнять и выводить доллары США, используя банковские счета, покупать криптовалюту через систему ACH и торговать в парах с USD. Полноценный доступ к сервису клиенты получат в ближайшие дни.

Список доступных услуг:

  • ввод и вывод средств в USD;
  • покупка и продажа криптовалют за USD;
  • конвертация между USD и криптовалютой;
  • торговля парами с USD;
  • плановые покупки цифровых активов

Напомним, что Binance.US приостановила долларовые депозиты летом 2023 г. вскоре после иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор обвинил Binance в отсутствии регистрации у американского подразделения.

Новый вирус XCSSET угрожает криптокошелькам на macOS

Исследователи Microsoft Threat Intelligence обнаружили новую версию вредоносной программы XCSSET, способной атаковать криптовалютные кошельки на macOS. Обновленный вирус записывает видео с экрана жертвы и может заменять биткоин-адреса в браузере.

XCSSET был впервые обнаружен в 2020 году, его использовали для похищения данных из мессенджера Telegram и снятия скриншотов. Теперь он научился угонять информацию с Apple Notes и применять сложные методы обфускации, что затрудняет его обнаружение. Вредоносное приложение запускается каждый раз, когда пользователь активирует функцию Launchpad.

Microsoft заявила, что пока обнаружила XCSSET только в ограниченном количестве атак. Однако его возможности позволяют злоумышленникам не только воровать криптовалюту, но использовать программу для атак с требованием выкупа.

Исследователи Trend Micro ранее сообщали, что вредоносное программное обеспечение в основном нацелено на разработчиков. XCSSET распространяется через зараженные Xcode-проекты, которые используются для создания приложений macOS. Он вмешивается в работу браузера и может перенаправлять криптовалютные переводы на счета мошенников.

Эксперты советуют пользователям скачивать приложения только из надежных источников и проверять репозитории Xcode перед установкой.

Отрасль майнинга приносит $4 миллиарда в год экономике США

Согласно отчету Perryman Group, индустрия майнинга биткоина обеспечивает экономике США более $4,1 млрд в год и создала более 31 000 рабочих мест. Исследование было проведено по заказу Texas Blockchain Council и Digital Chamber of Commerce.

По данным отчета, майнинг превратился в важный фактор роста экономики, особенно в небольших и сельских общинах. Компании, занимающиеся добычей биткоина, не только создают рабочие места, но и становятся значимыми налогоплательщиками и инвесторами в местную инфраструктуру.

Эксперты заявили, что на США приходится около 40% мирового хешрейта, а наибольшую экономическую выгоду получает Техас. В этом штате добыча биткоина приносит $1,7 млрд в год, создавая более 12 200 рабочих мест. Среди крупнейших игроков — MARA, Riot, Core Scientific, Hut 8 и Bitdeer.

Джорджия и Нью-Йорк тоже значительно выиграют от развития отрасли. Джорджия получает $316,8 млн. в год, а Нью-Йорк — $225,9 млн. В общей сложности двенадцать ключевых штатов формируют основную часть доходов индустрии, говорится в отчете.

Помимо финансового эффекта компании, работающие в сфере майнинга, инвестируют в энергетику, поддерживают социальные проекты и способствуют стабилизации электросетей. По мнению аналитиков, это делает их важными экономическими игроками на местном уровне.

Отчет основывается на данных государственных и частных источников, а также на анализе мультипликативных эффектов, включая рост рабочих мест, производства и доходов.

Соучредитель Tether планирует представить конкурента USDT

Соучредитель и бывший CEO Tether Рив Коллинз возглавил проект Pi Protocol, который планирует представить конкурента USDT позже в 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Коллинз основал компанию Realcoin вместе с Броком Пирсом и Крэйгом Селларсом в 2014 году. Вскоре проект был переименован в Tether. Непосредственно сам Коллинз возглавлял компанию с 2013 по 2015 год, после чего она была продана операторам биржи Bitfinex.

Как отметили в Bloomberg, Коллинз является председателем и соучредителем проекта Pi Protocol. Разработчики последнего планируют выпуск в сетях Ethereum и Solana во второй половине 2025 года.

Pi Rrotocol выступит эмитентом стейблкоина USP с обеспечением в виде токенизированных активов (RWA), в том числе облигаций Казначейства США (T-bills). Коэффициент избыточного покрытия обеспечивается за счет смарт-контрактов, которые будут автоматически оценивать стоимость залога.

При выпуске USP участники получат еще один токен — USI — в качестве вознаграждения. Как отметил сам Коллинз, идея состоит в том, чтобы разделить доходы с сообществом.

«Мы рассматриваем Pi Protocol как эволюцию стейблкоинов. Tether очень успешно демонстрирует спрос на такие активы. Но они сохраняют всю прибыльность. Мы считаем, что через 10 лет рынок действительно готов к развитию», — отметил он.

Pi Protocol позиционируется как децентрализованный проект. Владельцы USPi смогут принимать управленческие решения и получать часть доходов компании, в частности, от выпуска USP. Доля команды проекта в предложении USPi составляет 25%. Пресейл токенов уже начался, отметили в издании.

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Источник: Минфин
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