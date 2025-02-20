Курс валют на 20 февраля: доллар в банках потерял 10 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже 8 копеек. Евро не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,07 грн. Евро покупают за 43,30 грн, а продают за 43,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,87−41,95, евро — 43,75−43,92 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,71−41,74 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,52−43,53 грн/евро.

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