За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1190 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 863580 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 февраля: 1190 российских оккупантов, 14 танков и 160 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 863580 (+1190) человек,
- танков — 10134 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 21112 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 23410 (+63) ед,
- РСЗО — 1291 (+3) ед,
- средства ПВО — 1078 (+6) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 26021 (+160),
- крылатые ракеты — 3064 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 37961 (+136) ед,
- специальная техника — 3752 (+0)
Источник: Минфин
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