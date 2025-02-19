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19 февраля 2025, 18:37 Читати українською

Нигерия подала в суд на криптобиржу Binance, требуя $81,5 млрд

Нигерия подала в суд на криптовалютную биржу Binance с требованием взыскать экономические убытки и штраф за неуплату налогов. Об этом сообщает Reuters.

Нигерия подала в суд на криптовалютную биржу Binance с требованием взыскать экономические убытки и штраф за неуплату налогов.

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Власти Нигерии обвиняют криптовалютную биржу в задолженности по налогам, а также в ущербе для страны, вызванной операциями Binance.

Компанию заставляют выплатить 79,5 млрд долл. за экономический ущерб и также 2 млрд долл. в виде неуплаченных налогов.

Также в 2024 году компания обвинилась в неуплате налога на добавленную стоимость и прибыль, непредставлении налоговых деклараций и помощи клиентам уклоняться от уплаты налогов через свою платформу. В Binance отрицали обвинения.

Также компания столкнулась с обвинением Нигерийского агентства по борьбе с коррупцией в отмывании денег.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Mini Mi
Mini Mi
19 февраля 2025, 19:12
#
«Компанію змушують виплатити 79,5 млр» ___ Заставить заплатить бинанс смогли бы США ну ещё страны Европы и Китай. А Нигерия, Зимбабве и прочие страны третьего мира в ответ на такие запросы получат то же что и рашка с требованиями к Гуглу — известно что на воротник. 80 лярдов вся Нигерия не стоит, убытков биржа им нанесла на 80 лярдов, клоуны. Как хорошо что крипта это не алмазная шахта и ее нельзя просто так взять и отжать.
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