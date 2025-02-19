Нигерия подала в суд на криптобиржу Binance, требуя $81,5 млрд

Нигерия подала в суд на криптовалютную биржу Binance с требованием взыскать экономические убытки и штраф за неуплату налогов. Об этом сообщает Reuters.

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Власти Нигерии обвиняют криптовалютную биржу в задолженности по налогам, а также в ущербе для страны, вызванной операциями Binance.

Компанию заставляют выплатить 79,5 млрд долл. за экономический ущерб и также 2 млрд долл. в виде неуплаченных налогов.

Также в 2024 году компания обвинилась в неуплате налога на добавленную стоимость и прибыль, непредставлении налоговых деклараций и помощи клиентам уклоняться от уплаты налогов через свою платформу. В Binance отрицали обвинения.

Также компания столкнулась с обвинением Нигерийского агентства по борьбе с коррупцией в отмывании денег.