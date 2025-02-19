К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 19 февраля: доллар подорожал на 10 копеек
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Открытие 19 февраля
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Закрытие 19 февраля
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Изменения
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41,61/41,64
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41,71/41,74
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10 /10
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43,50/43,52
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43,53/43,54
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3/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,95 грн. Евро покупают за 43,30 грн., а продают за 43,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,85−41,87, евро — 43,75−43,90 грн.
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