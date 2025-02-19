Курс валют на вечер 19 февраля: доллар подорожал на 10 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 19 февраля Закрытие 19 февраля Изменения доллар 41,61/41,64 41,71/41,74 10 /10 евро 43,50/43,52 43,53/43,54 3/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,95 грн. Евро покупают за 43,30 грн., а продают за 43,90 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,85−41,87, евро — 43,75−43,90 грн.

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