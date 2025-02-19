Apple выпустит новый дешевый iPhone

Apple представит новую версию iPhone SE, ориентированную на покупателей, ищущих мощный смартфон по более доступной цене. Об этом пишет Reuters.

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Это будет уже четвертое поколение бюджетной модели SE, которая получит обновленный дизайн и новые функции, включая поддержку искусственного интеллекта.

Ожидается, что iPhone SE 4 составит конкуренцию популярным Android-смартфонам в среднем ценовом сегменте. Сейчас самая дешевая модель Apple — iPhone SE 2022 — стоит 429 долларов. Новая версия, вероятно, будет более дорогой.

Изменения в новой модели будут включать в себя обновленный процессор, улучшенную камеру и отказ от физической кнопки «Домой». Также iPhone SE 4 получит Face ID и порт USB-C, что сделает его соответствующим стандартам ЕС.

Apple уже убрала из продажи более старые модели SE и iPhone 14 в Европе из-за несоответствия требованиям по зарядным разъемам. Выпуск нового iPhone SE позволит компании вернуться на этот рынок.

По данным Counterpoint Research, доля iPhone SE в общем доходе от продаж смартфонов Apple за восемь лет снизилась с 10% до 1%.