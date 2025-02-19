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19 февраля 2025, 17:05 Читати українською

Apple выпустит новый дешевый iPhone

Apple представит новую версию iPhone SE, ориентированную на покупателей, ищущих мощный смартфон по более доступной цене. Об этом пишет Reuters.

Apple представит новую версию iPhone SE, ориентированную на покупателей, ищущих мощный смартфон по более доступной цене.
Фото Pixabay

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Это будет уже четвертое поколение бюджетной модели SE, которая получит обновленный дизайн и новые функции, включая поддержку искусственного интеллекта.

Ожидается, что iPhone SE 4 составит конкуренцию популярным Android-смартфонам в среднем ценовом сегменте. Сейчас самая дешевая модель Apple — iPhone SE 2022 — стоит 429 долларов. Новая версия, вероятно, будет более дорогой.

Изменения в новой модели будут включать в себя обновленный процессор, улучшенную камеру и отказ от физической кнопки «Домой». Также iPhone SE 4 получит Face ID и порт USB-C, что сделает его соответствующим стандартам ЕС.

Apple уже убрала из продажи более старые модели SE и iPhone 14 в Европе из-за несоответствия требованиям по зарядным разъемам. Выпуск нового iPhone SE позволит компании вернуться на этот рынок.

По данным Counterpoint Research, доля iPhone SE в общем доходе от продаж смартфонов Apple за восемь лет снизилась с 10% до 1%.

Источник: Минфин
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