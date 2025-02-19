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19 февраля 2025, 16:37 Читати українською

19 ветеранов и их члены семей получат 10 миллионов на развитие бизнеса

В рамках программы «Власна справа» 19 ветеранов и их членов семей стали победителями первой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты и получат 10 миллионов на начало или развитие своего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В рамках программы «Власна справа» 19 ветеранов и их членов семей стали победителями первой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты и получат 10 миллионов на начало или развитие своего бизнеса.
Фото: НБУ

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Среди 19 победителей — 15 участников боевых действий, 4 члена семей ветеранов. 14 победителей получат грант в размере до 500 тыс. грн, 3 — до 250 тыс. грн, 2 — до 1 млн грн.

Больше грантополучателей из Львовской, Ивано-Франковской областей и города Киева. Самые популярные сферы, в которых планируют развивать бизнес — перерабатывающая промышленность, временное размещение и организация питания.

Условия программы

Согласно условиям программы, участники боевых действий или люди с инвалидностью в результате войны, вторые из их супругов, а также вторые супруги погибших защитников могут получить следующие гранты:

  • до 250 тыс. грн до 500 тыс. грн и до 1 млн грн — для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;
  • до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн — для второго супруга ветерана/погибшего защитника при создании одного и двух рабочих мест соответственно.

Отмечается, что при получении гранта от 500 тыс. грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФОП не менее 12 месяцев.

Кроме того, такой грант предоставляется при софинансировании с получателем в соотношении 70/30. То есть, получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Как подать заявку

Заявки на получение гранта подаются через портал «Дия» вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

По данным Минэкономики, уже 1178 ветеранов и членов их семей стали победителями ветеранского компонента программы «Власна справа». Они получат гранты на старт или развитие своего бизнеса в общей сложности на 553 млн грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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