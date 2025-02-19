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19 февраля 2025, 15:23 Читати українською

США потратили на помощь Украине менее $100 миллиардов — Зеленский ответил Трампу

С начала полномасштабной войны США предоставили Украине помощь на сумму $67 млрд на поставку оружия и еще $31,5 млрд — в виде прямой финансовой поддержки бюджета. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, передает Forbes Ukraine.

С начала полномасштабной войны США предоставили Украине помощь на сумму $67 млрд на поставку оружия и еще $31,5 млрд — в виде прямой финансовой поддержки бюджета.
Фото: president.gov.ua

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Президент призвал к четкости в подсчетах международной помощи Украине, отметив, что реальные цифры отличаются от заявленных некоторыми политиками.

«В общей сложности Соединенные Штаты предоставили $67 млрд на вооружение, а еще $31,5 млрд — в виде прямой финансовой поддержки бюджета», — заявил глава государства.

Он поблагодарил партнеров за оказанную поддержку, однако отметил, что утверждения о $500 млрд помощи не соответствуют действительности.

«Если это стоило $500 млрд, то верните их минералами или еще чем-нибудь? Это несерьезный разговор. Мы готовы к серьезному документу, нам нужны гарантии безопасности. Если это об инвестициях — с удовольствием будем сотрудничать. Но нам нужны гарантии», — добавил Зеленский.

Что сказал Трамп

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США уже предоставили Украине $350 млрд помощи, однако отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство.

Он также подверг критике европейские страны за недостаточную финансовую поддержку Киева.

Президент Зеленский на прошлой неделе сказал, что не получил и половины этих средств. Мы предоставили Украине, кажется, $350 млрд. Возможно, поменьше, но сумма значительная. Где же все эти деньги? Куда они идут? — заявил Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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