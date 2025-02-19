HP покупает неудачный стартап Humane за $116 млн

HP приобрела часть бизнеса стартапа Humane за 116 миллионов долларов . Согласно условиям соглашения, HP получит операционную систему CosmOS, технический персонал Humane, а также более 300 патентов и патентных заявок. Об этом пишет The Verge, передает mezha.media.

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Что известно

Humane прекращает продажу AI Pin и объявила, что все устройства перестанут работать 28 февраля. Это связано с тем, что компания отключает свои серверы, что сделает невозможным использование функций AI Pin, таких как звонки, обмен сообщениями и доступ к искусственному интеллекту.

Пользователям AI Pin рекомендуется скачивать все свои данные из облачного хранилища до 28 февраля, поскольку после этой даты они будут удалены. Компания также сообщила, что возмещение средств за устройство получат только те клиенты, которые приобрели его за последние 90 дней. Кроме того, клиентам будут возвращены средства за неиспользованную подписку.

Подробности

Humane искала покупателя своего бизнеса с момента запуска AI Pin. Сначала компания оценивала себя в 1 миллиард долларов, но из-за низкого спроса на AI Pin и большого количества возвратов, цена продаж значительно снизилась.

Команда Humane во главе с основателями Имраном Чаудри и Бетани Бонджорно присоединится к HP и создаст новое подразделение под названием HP IQ. Это подразделение будет заниматься интеграцией искусственного интеллекта в персональные компьютеры, принтеры и оборудование для конференций. HP IQ станет «новой инновационной лабораторией HP по искусственному интеллекту, сосредоточенной на создании интеллектуальной экосистемы в продуктах и услугах HP для работы в будущем».