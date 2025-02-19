Беларусь продает ЕС масло из рапса, вывезенного из оккупированной Херсонской области — «Схемы»

Белорусское предприятие «Агропродукт» использует сырье, вывезенное из временно оккупированных районов Херсонской области, и поставляет готовую продукцию в виде рапсового масла в страны Европейского Союза. Об этом говорится в расследовании Схем (проект Радио Свобода).

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Одна из стран, куда поставляют данное масло — Литва, где с лета 2024 года действует запрет на ввоз белорусских продуктов питания, в том числе рапсового масла.

Согласно данным из Федеральной государственной информационной системы «Зерно», в 2023 году из оккупированной части Херсонской области в Беларусь вывезли около 5 тысяч тонн семян рапса.

Кто получил украинский рапс

В Беларуси получателями украинского рапса стали пять компаний, среди которых — «Агропродукт». Это один из крупнейших производителей рапсового масла, экспортируемого в ЕС, говорится в расследовании.

По данным Евростата, в течение шести месяцев 2024 года страны Евросоюза купили более 90 тысяч тонн рапсового масла из Беларуси более чем на 67 млн евро. Основные покупатели — Литва и Латвия.

По информации от белорусской оппозиционной организации «Сообщество железнодорожников Беларуси», эти страны в течение всего 2024 получили примерно по 50 тысяч тонн рапсового масла исключительно от «Агропродукта».

Логистические компании в Латвии и Литве в разговоре с журналистами подтвердили сотрудничество с белорусским «Агропродуктом», несмотря на то, что в Литве с июня 2024 года действует запрет на ввоз рапсового масла.

Связи с властями Беларуси

Журналисты установили, что «Агропродукт» имеет связи с белорусскими властями. Соучредительницей предприятия является белорусская компания «Транзит-Авто 2003».

Ее владелец Алексей Шведов регулярно посещал Украину вместе с Александром Зайцевым, сотрудником Управления делами президента Беларуси, а также с эксгубернатором Брестской области Константином Сумаром, который называл Лукашенко «чуть выше Бога» — говорилось в медиа.

Директор «Агропродукта» Олег Теслюк в одном из интервью хвастался связями во властных структурах, отметив, что его «просьбы будут рассмотрены».

Белорусская «Транзит-Авто 2003» в 2023 году попала под украинские санкции из-за помощи российской армии в перевозке военной техники и солдат. Однако, отмечают журналисты, основанная ею компания-производитель масла — «Агропродукт» — не находится в санкционных списках ЕС и Украины и имеет право беспрепятственно поставлять продукцию в Европу.

Реакция Украины

«Можем говорить о действиях иностранного юридического лица, создающих реальные или потенциальные угрозы национальным интересам и территориальной целостности Украины, что может быть основанием для введения украинских санкций», — отметил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, к которому журналисты обратились за комментарием.