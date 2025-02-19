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19 февраля 2025, 14:05 Читати українською

Около 1,8 млрд грн получили клиенты ARX и ARX Life в 2024 году

Страховая компания ARX продолжает подводить итоги 2024 года. В течение 2024 года компании ARX и ARX Life выплатили клиентам почти 1,8 млрд грн, что на 23% больше, чем в прошлом году. Доля ARX, занимающаяся рисковым страхованием, составляет 1,72 млрд грн. Сейчас это новый рекорд компании. ARX ​​стабильно входит в ТОП-3 по выплатам (данные журнала Insurance Top).

Страховая компания ARX продолжает подводить итоги 2024 года.

Своевременные страховые выплаты являются показателем финансовой устойчивости компании, поскольку они отражают способность компании эффективно управлять рисками и выполнять обязательства перед клиентами.

Одним из самых успешных направлений деятельности — КАСКО, компания уже 16 лет является лидером в этом сегменте. Выплаты КАСКО в 2024 году составили почти 1,02 млрд грн, что на 22% больше, чем в 2023 году. А с внедрением нового закона по автогражданке, выбирая данный продукт клиенты компании получат такой же качественный сервис, как и по КАСКО

Также ключевыми направлениями страховых выплат являются:

  • Автогражданка — 164 млн грн (+41% к 2023 году).
  • ДМС — 307 млн ​​грн (+16% к 2023 году)
  • Страхование имущества — 97 млн ​​грн (+69% к 2023 году)

Каждый день компания в среднем выплачивает клиентам почти 6,6 млн грн.

ARX ​​и ARX Life являются лидерами по уплате налогов среди страховых компаний Украины. С начала полномасштабного вторжения компаниями было перечислено почти 1,2 млрд. грн. в государственный бюджет, поддерживая экономику страны в самые сложные времена. Только в 2024 году налоговые вычеты составили более 450 млн. грн., что на 18% больше, чем в предыдущем году.

Компания не только вовремя платит страховое возмещение, но и делает это максимально удобным для клиента. В большинстве случаев можно подать документы удаленно.

Договоры страхования можно покупать дистанционно на сайте или с помощью современного мобильного приложения MyARX. В нем контролировать свои договоры страхования, следить за поэтапным урегулированием дела (регистрация дела, рассмотрение дела, определение суммы ущерба, решение по делу, сумма выплаты и получатель).

Для большего удобства процесс урегулирования может совершить удаленно, даже из-за границы. Все, что нужно клиенту — сделать звонок, написать в чате с помощью популярных мессенджеров или мобильного приложения MyARX, и сотрудники компании помогут клиентам 24/7

За 30 лет работы ARX неоднократно подтверждала высокий уровень профессионализма и эффективность управления страховым портфелем.

Стабильные выплаты являются фундаментом надежности для клиентов, доверие которых компания очень ценит.

Продолжаем быть рядом. ARX ​​с тобой!

Источник: Минфин
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