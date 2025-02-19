Украина рассчитывает получить $2,7 млрд от МВФ в этом году

В этом году Украина планирует привлечь $2,7 млрд. от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«На этой неделе должна начать работу миссия МВФ для седьмого пересмотра совместной программы EFF (…) Сотрудничество с Фондом является важным фактором нашей финансовой стабильности. Правительство проводит системную работу в этом направлении. В 2025 году планируется привлечь от МВФ 2,7 млрд долларов», — написал он в телеграмм-канале во вторник.

Шмыгаль сообщил, что он обсудил детали дальнейшего сотрудничества с главой Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером.

«Поблагодарил за работу над шестью просмотрами, что позволило привлечь в Украину 9,8 млрд долларов. Всего с начала полномасштабной войны Международный валютный фонд предоставил Украине более 12,4 млрд долларов», — отметил он.