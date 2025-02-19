В этом году Украина планирует привлечь $2,7 млрд. от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Украина рассчитывает получить $2,7 млрд от МВФ в этом году
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«На этой неделе должна начать работу миссия МВФ для седьмого пересмотра совместной программы EFF (…) Сотрудничество с Фондом является важным фактором нашей финансовой стабильности. Правительство проводит системную работу в этом направлении. В 2025 году планируется привлечь от МВФ 2,7 млрд долларов», — написал он в телеграмм-канале во вторник.
Шмыгаль сообщил, что он обсудил детали дальнейшего сотрудничества с главой Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером.
«Поблагодарил за работу над шестью просмотрами, что позволило привлечь в Украину 9,8 млрд долларов. Всего с начала полномасштабной войны Международный валютный фонд предоставил Украине более 12,4 млрд долларов», — отметил он.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1