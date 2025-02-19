Solana, XRP и эти 3 скрытых сокровища падают — но могут вскоре взорваться

Криптовалютный рынок показывает признаки оживления под поверхностью. Несмотря на то, что такие популярные монеты, как Solana и XRP, недавно испытали падения, есть намёки на то, что они могут оказаться на грани значительного роста. Наряду с ними три менее известных токена готовы к возможному прорыву. Эта статья раскрывает, что может двигать этими активами к взрывному росту.

XYZ — Восхождение к славе: Мем-койн, пробивающийся сквозь крипто-арену

XYZVerse — это будущий чемпион среди мем-коинов. Признанный Лучшим новым мем-проектом, он объединяет энергетику спорта с мем-культурой, привлекая миллионы фанатов, желающих стать частью чего-то большего.

Но каждая великая история нуждается в герое. Не в самом сильном или самом большом — а в том, кто достаточно безумен, чтобы продолжать идти вперёд. Таким героем стал XYZepe — таинственный боец, ярый сторонник и неутомимый держатель токена $XYZ. Его миссия — вывести XYZVerse на вершину CoinMarketCap и вписать XYZ в историю криптовалют.

Сообщество CMC полностью поддерживает будущего чемпиона — 95% инвесторов остаются оптимистичными в отношении $XYZ.

📈 $XYZ уже преодолел 10 из 15 стадий предпродажи , и сообщество помогает проекту набрать мощный импульс для взрывного роста.

💰 Цена токена: $0.0025 — пока ещё недооценён.

🎯 Целевая цена к концу предпродажи: $0.1 — потенциальный рост на 4,000%.

Победители получают награды

В XYZVerse сообщество принимает решения. Активные участники не просто наблюдают — они получают вознаграждение в виде токенов XYZ за свою вовлечённость.

Дорога к победе

С продуманной токеномикой, стратегическими листингами на CEX и DEX и регулярным сжиганием токенов, $XYZ готов к чемпионскому забегу. Это не просто мем-койн — это начало легендарного пути.

XYZepe готов сражаться за славу. Ты с нами?

Solana (SOL)

На прошлой неделе цена Solana (SOL) снизилась на16.47%, торгуясь в диапазоне $180.20 — $202.84. За месяц падение составило 35.98%. Однако за последние полгода монета выросла на 17.23%, что демонстрирует долгосрочную силу.

Ближайшие уровни поддержки: $172.02 и $149.38

Уровни сопротивления: $217 и $239

Индикаторы говорят о перепроданности:

RSI: 23.08 — далеко ниже уровня 30, что указывает на возможный отскок.

Стохастик: 7.47 — также в зоне перепроданности.

SMA (10 дней): $176.50, ниже 100-дневного SMA ($191), что отражает текущий нисходящий тренд.

💡 Прогноз:

Если цена отскочит от уровня $172.02, SOL может протестировать сопротивление на $217, что принесёт неплохую прибыль.

За прошедшую неделю XRP вырос на 6.09%, но за последний месяц цена упала на 21.24%. Тем не менее, за последние шесть месяцев монета выросла на впечатляющие 328.18%.

RSI: 33.66 — близок к зоне перепроданности.

Стохастик: 14.12 — указывает на возможный разворот.

MACD: -0.0226 — сохраняется нисходящий импульс.

Текущий диапазон торговли: $2.43 — $2.93

Сопротивление: $3.14 и $3.65

Поддержка: $2.12 и $1.61

💡 Прогноз:

Если XRP преодолеет $3.14, это может подтолкнуть цену к $3.65 (+25% от текущего уровня).

NEAR Protocol (NEAR)

NEAR Protocol демонстрирует значительное снижение:

-1% за неделю

-41% за месяц

-25% за полгода

Текущий диапазон торговли: $3.11 — $3.68

RSI: 35.38 — близко к зоне перепроданности.

Стохастик: 10.35 — указывает на возможный разворот.

MACD: -0.0483 — сохраняется нисходящий тренд.

Уровни для наблюдения:

Сопротивление: $3.94 и $4.50

Поддержка: $2.81 и $2.24

💡 Прогноз:

Если NEAR начнёт восстанавливаться, первая цель — $3.94 (+7%). Если цена опустится ниже $2.81, возможен тест уровня $2.24.

Hedera (HBAR)

HBAR демонстрирует волатильность:

-11.14% за неделю

-41.75% за месяц

+274% за полгода

Текущий диапазон торговли: $0.21 — $0.24

RSI: 32.21 — указывает на перепроданность.

Стохастик: 16.37 — также в зоне перепроданности.

MACD: -0.0028 — замедление нисходящего импульса.

Уровни поддержки и сопротивления:

Сопротивление: $0.26 и $0.30

Поддержка: $0.19 и $0.16

💡Прогноз:

Если HBAR преодолеет $0.26, рост к $0.30 (+15%) выглядит вероятным. Однако падение ниже $0.19 может привести к снижению до $0.16.

🎯Вывод

Несмотря на потенциал SOL, XRP, NEAR и HBAR, мем-койн XYZVerse (XYZ) выделяется благодаря своей уникальной концепции — сочетанию спортивной тематики и мем-культуры. Проект нацелен на рост и объединяет фанатов по всему миру.

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