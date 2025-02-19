В среду на наличном рынке курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро не изменился.
Курс валют на 19 февраля: доллар в банках подорожал на 7 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,95 грн. Евро покупают за 43,30 грн, а продают за 43,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,75−41,75, евро — 43,70−43,85 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,61−41,64 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,50−43,52 грн/евро.
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