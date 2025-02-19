За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 300 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 862390 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 февраля: 1 300 российских оккупантов, 19 танков и 175 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 862390 (+1300) человек,
- танков — 10120 (+19) ед,
- боевых бронированных машин — 21098 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 23347 (+72) ед,
- РСЗО — 1288 (+3) ед,
- средства ПВО — 1072 (+4) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 25861 (+175),
- крылатые ракеты — 3064 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 37825 (+146) ед,
- специальная техника — 3752 (+1).
Источник: Минфин
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