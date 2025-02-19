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19 февраля 2025, 9:04 Читати українською

Google выделяет $15 миллионов на образование по кибербезопасности для 20 вузов, два из которых — украинские

Программа «Семинары по кибербезопасности» от Google назвала 20 университетов, которые получат поддержку от компании для расширения доступа к образованию по кибербезопасности. Об этом говорится в блоге Google Украина.

Программа «Семинары по кибербезопасности» от Google назвала 20 университетов, которые получат поддержку от компании для расширения доступа к образованию по кибербезопасности.
Фото: Google

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Кроме европейских университетов, программа расширена на заведения высшего образования Ближнего Востока и Африки. Среди вузов, которые получат поддержку от Google, 2 украинских университета — Дрогобычский государственный педагогический университет и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Университеты-участники обеспечат тысячам студентов возможность получить практический опыт через стажировку, наставничество от профессионалов по кибербезопасности и хакатоны.

Некоммерческая организация Virtual Routes, специализирующаяся на новейших технологиях и политике, поможет университетам адаптировать программы и учебные планы в соответствии с потребностями кибербезопасности в их регионах.

В рамках программы планируется защитить от кибератак более 3500 местных организаций в разных странах. Университеты получат ключи безопасности Titan и бесплатное обучение по кибербезопасности благодаря партнерству с ведущей европейской GovTech компанией Possible Digital.

Список университетов

Полный список университетов, которые получат поддержку от Google для расширения доступа к образованию по кибербезопасности:

  • Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко;
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Познанский университет имени Адама Мицкевича;
  • Университет Аристотеля в Салониках;
  • ESIEA, Высшая школа информатики, электроники и автоматики;
  • Политехнический институт Гренобля;
  • Университет Халифа;
  • Университет Масарика;
  • Университет Нельсона Манделы;
  • Рижский технический университет;
  • Технический университет Клуж-Напока;
  • Мюнхенский технический университет;
  • Трансильванский университет Брашова;
  • Кампус биомедицинского университета, Рим;
  • Миланский государственный университет;
  • Университет Йоханнесбурга, Бизнес-школа Йоханнесбурга;
  • Люксембургский университет;
  • Университет Малаги;
  • Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса;
  • Варшавский технологический институт.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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