Google выделяет $15 миллионов на образование по кибербезопасности для 20 вузов, два из которых — украинские

Программа «Семинары по кибербезопасности» от Google назвала 20 университетов, которые получат поддержку от компании для расширения доступа к образованию по кибербезопасности. Об этом говорится в блоге Google Украина.

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Кроме европейских университетов, программа расширена на заведения высшего образования Ближнего Востока и Африки. Среди вузов, которые получат поддержку от Google, 2 украинских университета — Дрогобычский государственный педагогический университет и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Университеты-участники обеспечат тысячам студентов возможность получить практический опыт через стажировку, наставничество от профессионалов по кибербезопасности и хакатоны.

Некоммерческая организация Virtual Routes, специализирующаяся на новейших технологиях и политике, поможет университетам адаптировать программы и учебные планы в соответствии с потребностями кибербезопасности в их регионах.

В рамках программы планируется защитить от кибератак более 3500 местных организаций в разных странах. Университеты получат ключи безопасности Titan и бесплатное обучение по кибербезопасности благодаря партнерству с ведущей европейской GovTech компанией Possible Digital.

Список университетов

Полный список университетов, которые получат поддержку от Google для расширения доступа к образованию по кибербезопасности:

Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Познанский университет имени Адама Мицкевича;

Университет Аристотеля в Салониках;

ESIEA, Высшая школа информатики, электроники и автоматики;

Политехнический институт Гренобля;

Университет Халифа;

Университет Масарика;

Университет Нельсона Манделы;

Рижский технический университет;

Технический университет Клуж-Напока;

Мюнхенский технический университет;

Трансильванский университет Брашова;

Кампус биомедицинского университета, Рим;

Миланский государственный университет;

Университет Йоханнесбурга, Бизнес-школа Йоханнесбурга;

Люксембургский университет;

Университет Малаги;

Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса;

Варшавский технологический институт.