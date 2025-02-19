Google выделяет $15 миллионов на образование по кибербезопасности для 20 вузов, два из которых — украинские

Программа «Семинары по кибербезопасности» от Google назвала 20 университетов, которые получат поддержку от компании для расширения доступа к образованию по кибербезопасности. Об этом говорится в блоге Google Украина.
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Кроме европейских университетов, программа расширена на заведения высшего образования Ближнего Востока и Африки. Среди вузов, которые получат поддержку от Google, 2 украинских университета — Дрогобычский государственный педагогический университет и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Университеты-участники обеспечат тысячам студентов возможность получить практический опыт через стажировку, наставничество от профессионалов по кибербезопасности и хакатоны.
Некоммерческая организация Virtual Routes, специализирующаяся на новейших технологиях и политике, поможет университетам адаптировать программы и учебные планы в соответствии с потребностями кибербезопасности в их регионах.
В рамках программы планируется защитить от кибератак более 3500 местных организаций в разных странах. Университеты получат ключи безопасности Titan и бесплатное обучение по кибербезопасности благодаря партнерству с ведущей европейской GovTech компанией Possible Digital.
Список университетов
Полный список университетов, которые получат поддержку от Google для расширения доступа к образованию по кибербезопасности:
- Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Познанский университет имени Адама Мицкевича;
- Университет Аристотеля в Салониках;
- ESIEA, Высшая школа информатики, электроники и автоматики;
- Политехнический институт Гренобля;
- Университет Халифа;
- Университет Масарика;
- Университет Нельсона Манделы;
- Рижский технический университет;
- Технический университет Клуж-Напока;
- Мюнхенский технический университет;
- Трансильванский университет Брашова;
- Кампус биомедицинского университета, Рим;
- Миланский государственный университет;
- Университет Йоханнесбурга, Бизнес-школа Йоханнесбурга;
- Люксембургский университет;
- Университет Малаги;
- Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса;
- Варшавский технологический институт.
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