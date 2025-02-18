Куда инвестировать в 2025 году. Где наибольшая выгода и низкие риски (видео)

Какие инвестиции принесут максимальную прибыль в 2025 году? Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, анализирует акции, облигации, недвижимость, криптовалюты и другие активы, рассказывает об их доходности, ликвидности и рисках.

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Бондаренко рассказывает, как правильно диверсифицировать портфель и почему важно распределять капитал между разными рынками.

В этом видео эксперт говорит о:

Определении инвестиционной географии;

Распределении инвестиционных активов;

Рисках инвестиций;

Выборе инвестиционных инструментов;

Облигациях как инвестиционный инструмент;

Рынках недвижимости;

Товарных рынках;

Депозитах в банках и их недостатках;

Криптовалютах: возможности и рисках;

Венчурных фондах: инвестиционной стратегии;

Недвижимости: инвестиционных перспективах.