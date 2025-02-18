Какие инвестиции принесут максимальную прибыль в 2025 году? Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, анализирует акции, облигации, недвижимость, криптовалюты и другие активы, рассказывает об их доходности, ликвидности и рисках.
Куда инвестировать в 2025 году. Где наибольшая выгода и низкие риски (видео)
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Бондаренко рассказывает, как правильно диверсифицировать портфель и почему важно распределять капитал между разными рынками.
В этом видео эксперт говорит о:
- Определении инвестиционной географии;
- Распределении инвестиционных активов;
- Рисках инвестиций;
- Выборе инвестиционных инструментов;
- Облигациях как инвестиционный инструмент;
- Рынках недвижимости;
- Товарных рынках;
- Депозитах в банках и их недостатках;
- Криптовалютах: возможности и рисках;
- Венчурных фондах: инвестиционной стратегии;
- Недвижимости: инвестиционных перспективах.
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Источник: Минфин
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