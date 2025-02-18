Курс валют на вечер 18 февраля: доллар подорожал на 11 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 7 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 18 февраля Закрытие 18 февраля Изменения доллар 41,50/41,53 41,61/41,64 11 /11 евро 43,43/43,44 43,50/43,51 7/7

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,33−41,92 грн. Евро покупают за 43,30 грн., а продают за 43,90 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,75−41,70, евро — 43,65−43,80 грн.

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