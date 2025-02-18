К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 7 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 18 февраля: доллар подорожал на 11 копеек
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Открытие 18 февраля
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Закрытие 18 февраля
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Изменения
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41,50/41,53
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41,61/41,64
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11 /11
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43,43/43,44
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43,50/43,51
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7/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,33−41,92 грн. Евро покупают за 43,30 грн., а продают за 43,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,75−41,70, евро — 43,65−43,80 грн.
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