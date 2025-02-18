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18 февраля 2025, 17:11 Читати українською

Молоко в Украине в январе подешевело на 8%, но за год подорожало на 23%

В Украине в январе 2025 года стоимость молока экстра сорта снизилась на 1,5 грн или на 8% по сравнению с декабрем. Об этом сообщает Союз молочных предприятий Украины.

В Украине в январе 2025 года стоимость молока экстра сорта снизилась на 1,5 грн или на 8% по сравнению с декабрем.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что на конец января средняя цена не превышала 18,5 грн/кг.

Цена января 2025 года на 23% превышала уровень января прошлого года и была на 33% выше, чем в июне 2024 года.

Темп роста цен на сырое молоко в Украине (в грн) во втором полугодии 2024 года в 2,3 раза превышал показатель по ЕС (в евро — в 1,8 раза).

Средняя цена января-2025, выраженная в евро (за отечественный базис качества), составила почти 42,7 евро/100 кг — против — 45,7 евро/100 кг в декабре-2024 и 44,7 евро в ноябре-2024.

Цена в евро снизилась против декабря 2024 почти на 7%, против ноября-2024 года — на 5,5%. При этом против июня 2024 года цена выросла на 34%; против января-2024 — на 18,5%.

Средняя цена, выраженная в евро и перечисленная в евробазис, в январе-2024 снизилась до 47,3 евро/100 кг — почти с 51 евро/100 кг в декабре-2024.

Соотношение между уровнями цен в Украине и ЕС/Польше в январе-2024:

  • 87% - к среднему показателю по странам ЕС;
  • 82,5% - к среднему показателю Польши.

Соответствующие соотношения «откатились» на уровень октября 2024 года — конкурентоспособность отечественных молокопродуктов в январе-2025 возросла.

Другие регионы мира

Ситуация с ценами в других регионах мира:

  • в США цены несколько снизились (с сентября) (49 евро);
  • в Бразилии цены продолжили снижаться (до 40,4 евро);
  • в Новой Зеландии цены приостановили рост (41,7 евро).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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