Правительство распределило 12,6 миллиарда гривен на ремонт дорог

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«Утверждено распределение по направлениям использования средств в сумме 12,6 млрд гривен, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году», — написал он.

Также правительством утверждено:

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