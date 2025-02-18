Кабмин утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство распределило 12,6 миллиарда гривен на ремонт дорог
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Что известно
«Утверждено распределение по направлениям использования средств в сумме 12,6 млрд гривен, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году», — написал он.
Также правительством утверждено:
- Перечень объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения и объемы их финансирования за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году;
- Перечень объектов и мероприятий по развитию пунктов пропуска через государственную границу по программе Европейского Союза «Механизм Соединения Европы» (CEF) и объектов, реализуемых с привлечением государственных заимствований в соответствии с порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития, развития, восстановления и обеспечения устойчивых транспортных связей бюджетных средств2;
- Перечень мер по развитию, строительству, ремонту, обустройству, модернизации и содержанию пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Зрада, потужна зрада!!!
Ждем заявлений депутата южаниной в «телеге».