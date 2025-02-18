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18 февраля 2025, 16:10 Читати українською

Правительство распределило 12,6 миллиарда гривен на ремонт дорог

Кабмин утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Утверждено распределение по направлениям использования средств в сумме 12,6 млрд гривен, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году», — написал он.

Также правительством утверждено:

  • Перечень объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения и объемы их финансирования за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году;
  • Перечень объектов и мероприятий по развитию пунктов пропуска через государственную границу по программе Европейского Союза «Механизм Соединения Европы» (CEF) и объектов, реализуемых с привлечением государственных заимствований в соответствии с порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития, развития, восстановления и обеспечения устойчивых транспортных связей бюджетных средств2;
  • Перечень мер по развитию, строительству, ремонту, обустройству, модернизации и содержанию пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 февраля 2025, 16:24
#
Ну все!!!
Зрада, потужна зрада!!!
Ждем заявлений депутата южаниной в «телеге».
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