Экспорт мебели из Украины в прошлом году вырос на 15,5%

Украинские мебельщики за 2024 год экспортировали продукции на $909 млн, что на 15,5% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила член правления Украинской ассоциации мебельщиков (УАМ) и эксперт по экспорту Оксана Донская агентству Интерфакс-Украина.

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«Итого деревообрабатывающая отрасль и мебельная отрасль входят в топ-10 товарных групп в экспорте с долей в товарном экспорте Украины 5,7%. Уверена, что динамику роста экспорта мебели мы будем сохранять и есть шанс, что в этом году пересечем отметку в $1 млрд», — отметила Донская.

Такой положительный прогноз эксперт объяснила трендами общемирового рынка мебели, которой вернул тенденции роста, например, по странам Европы от 8 до 10% в год.

«Еще один плюс — к нам возвращается IKEA на закупку достаточно широкой ассортиментной матрицы мебели. Одновременно у нас растет количество экспортеров в крупные компании. Это касается и малого, и среднего бизнеса, вынужденно уходящего на экспорт, потому что внутренний рынок значительно сократился», — говорит она.

Сокращение внутреннего рынка

По ее словам, эксперты до войны оценивали объем внутреннего рынка в $1−1,2 млрд, сейчас он сократился вдвое — до $500−600 млн.

При этом украинские мебельщики в 2024 году добились роста экспорта на фоне дефицита кадров (по оценкам производителей на 30−40%).

Грантовая поддержка

Оптимизировать себестоимость и удержать уровень конкурентоспособной цены мебельщикам помогала грантовая поддержка — как от государства, так и международных доноров, благодаря которой они меняли оборудование на фабриках и повышали свою производительность.

По оценкам Донской, только государственную помощь привлекли около 50 наиболее активных производителей (из примерно 11 тыс. предприятий), значительная часть из них, с целью масштабирования, перехода из малого в средний бизнес. Что касается микробизнеса, то они активно выбирали узкую специализацию, поиск партнерств.